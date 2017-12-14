ВТБ финансирует ООО «Трансфлот» для покупки океанского судна

Приобретаемое за счет кредитных средств банка судно планируется использовать для перевозки сельскохозяйственной техники, контейнеров и крупногабаритной техники по различным направлениям в порты и из портов Тихоокеанского региона, а также Северного Морского пути.
«Трансфлот» зарекомендовал себя на рынке как надежный партнер, организующий стабильные систематические перевозки грузов в Юго-Восточную Азию, Северную Европу и Северную Америку. Одним из ключевых направлений работы компании в последнее время стал Северный Морской путь, – отметил руководитель департамента региональной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. – Уверен, что наше сотрудничество позволит «Трансфлоту» усилить позиции на рынке морских грузоперевозок, в том числе за счет активного освоения маршрутов вдоль северного побережья России».