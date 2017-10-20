  • 9 Ноябрь 2017
USD 09.11.2017 59.2480 +0.7923
USD ММВБ 23:17 0  
EUR 09.11.2017 68.7040 +0.9363
EUR ММВБ 23:17  
Нефть($) 08.11.2017 63.36 0.42
Нефть(p) 08.11.2017 3753.95 +74.75

ВТБ предоставил племенному заводу кредит на покупку роботов

Темы дня

08 Ноября 2017, 10:14

Корпоративный филиал ВТБ в Кирове выдал племенному заводу «Соколовка», одному из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Кировской области, два кредита на общую сумму почти в 50 млн руб. Кредитные средства направлены на модернизацию молочной фермы, в том числе на закупку трех современных роботов-дояров.

«Эти кредитные сделки мы осуществили в рамках программы льготного кредитования аграриев Министерства сельского хозяйства РФ, – отмечает управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Кировской области Юрий Юрьевич Кокорев. – Племенной завод «Соколовка» является одним из активно развивающихся предприятий агропромышленного региона нашей области. Уверен, наше сотрудничество в кредитно-финансовой сфере не только будет крайне позитивным, но и внесет вклад в развитие экономики Кировской области».

«Первую ферму с доильными роботами мы запустили в эксплуатацию еще в 2013-2014 годах. Их использование и переход на систему добровольного доения позволило серьезно сократить затраты труда на единицу продукции и серьезно повысить качество молока. Так, уже по итогам первого месяца их работы надои увеличились с 18,5 до 24,5 литров молока в сутки на одну корову,  – говорит председатель племзавода Вячеслав Николаевич Ягдаров. – Использование роботов нового поколения, которые будут приобретены за счет кредитных ресурсов ВТБ, позволит нам выйти на еще более высокий уровень производительности и увеличить качество нашей молочной продукции».

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram