ВТБ предоставил племенному заводу кредит на покупку роботов

Корпоративный филиал ВТБ в Кирове выдал племенному заводу «Соколовка», одному из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Кировской области, два кредита на общую сумму почти в 50 млн руб. Кредитные средства направлены на модернизацию молочной фермы, в том числе на закупку трех современных роботов-дояров.

«Эти кредитные сделки мы осуществили в рамках программы льготного кредитования аграриев Министерства сельского хозяйства РФ, – отмечает управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Кировской области Юрий Юрьевич Кокорев. – Племенной завод «Соколовка» является одним из активно развивающихся предприятий агропромышленного региона нашей области. Уверен, наше сотрудничество в кредитно-финансовой сфере не только будет крайне позитивным, но и внесет вклад в развитие экономики Кировской области».

«Первую ферму с доильными роботами мы запустили в эксплуатацию еще в 2013-2014 годах. Их использование и переход на систему добровольного доения позволило серьезно сократить затраты труда на единицу продукции и серьезно повысить качество молока. Так, уже по итогам первого месяца их работы надои увеличились с 18,5 до 24,5 литров молока в сутки на одну корову, – говорит председатель племзавода Вячеслав Николаевич Ягдаров. – Использование роботов нового поколения, которые будут приобретены за счет кредитных ресурсов ВТБ, позволит нам выйти на еще более высокий уровень производительности и увеличить качество нашей молочной продукции».