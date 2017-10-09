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Филиалу банка ВТБ в Кирове – 25 лет

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19 Октября 2017, 17:54

19 октября 2017 года филиал банка ВТБ в г. Кирове отмечает 25-летие со дня основания.

Сегодня филиал ВТБ в г. Кирове занимает уверенные позиции на рынке корпоративных клиентов в Кировской области:

  • объем кредитного портфеля на 1 октября превысил 6 млрд рублей;
  • объем привлеченных средств клиентов – 6 млрд рублей;
  • гарантийный портфель – 2,4 млрд рублей.

 

Филиал обслуживает более 870 корпоративных клиентов - представителей различных отраслей экономики региона, среди которых – ГК «ГалоПолимер», ГК «Система Глобус», ГК «Кировский молочный комбинат», АО «Красный якорь», АО «Кировский ССК» и многие другие.

Руководитель департамента корпоративной сети банка ВТБ – старший вице-президент Руслан Еременко отметил: «Прошедшие годы вместили в себя плодотворную целенаправленную работу. Сегодня филиал ВТБ в городе Кирове демонстрирует успешные бизнес-результаты, занимает устойчивые позиции, осуществляет кредитование инфраструктурных компаний, градообразующих предприятий и производств, создающих большое количество рабочих мест. Мы уверены в дальнейшей успешной работе Банка в Кировской области и стремимся к реализации большего количества региональных проектов».

 Помимо развития бизнеса ВТБ в Кирове поддерживает социальную сферу региона, реализуя корпоративные спонсорские и благотворительные проекты в учреждениях здравоохранения и образования.

 

 

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