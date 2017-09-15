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ВТБ в Кирове поддерживает ведущего производителя косметической отрасли

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04 Октября 2017, 12:33

Филиал банка ВТБ в г. Кирове установил Группе компаний «Орбита», одному из ведущих производителей косметических средств, кредитный лимит в размере 245 млн рублей.

В рамках лимита Банк будет предоставлять заемные средства в том числе для финансирования текущей деятельности предприятия, а также гарантии исполнения обязательств по контрактам.

Руководитель департамента корпоративной сети банка ВТБ – старший вице-президент Руслан Еременко отметил: «Мы характеризуем парфюмерно-косметический рынок России как один из самых динамично развивающихся и перспективных. Группа «Орбита» занимает лидирующие позиции в регионе и является одним из ведущих игроков на федеральном уровне. Высокотехнологичное оборудование и современная лаборатория являются залогом выпуска качественной продукции, в том числе технически сложной, используемой российскими космонавтами на МКС. Мы горды началом сотрудничества с предприятием и уверены в его дальнейшем плодотворном, взаимовыгодном развитии».

 

 

 

 

 

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