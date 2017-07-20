ВТБ сотрудничает с группой компаний «Взлет»

Банк ВТБ и АО «Взлет», входящее в состав одноименной группы компаний – ведущего разработчика и производителя приборов учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии, – заключили два договора.

Кредитная линия на 500 млн рублей сроком на четыре года будет открыта для рефинансирования долгосрочных обязательств предприятия по инвестиционной программе перемещения производства из центра города в промышленную зону Санкт-Петербурга. Еще 150 млн рублей будут предоставлены на три года на реализацию текущих задач предприятия по наращиванию объема выпуска расходомеров промышленного применения для предприятий нефтяной и добывающей промышленности в рамках их программ импортозамещения.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ГК «Взлет» успешно работает с заказчиками из ключевых отраслей реального сектора российской экономики более 25 лет. Продукция предприятия высоко оценена также и в международном масштабе зарубежными заказчиками. Надеемся, кредитная поддержка ВТБ послужит дальнейшему уверенному развитию Группы как на отечественном рынке, так и увеличению российского экспорта наукоемкой продукции».