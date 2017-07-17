ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»

Банк ВТБ установил ООО «Артис-агро Экспорт» – одному из лидеров зернового и масличного рынка России – кредитно-документарный лимит в объеме 3 млрд рублей сроком до трех лет.

В рамках лимита заключены два кредитных договора на пополнение оборотных средств компании и генеральное соглашение на выдачу банковских гарантий возмещения экспортного НДС в адрес налогового органа.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Компания «Артис-агро Экспорт» широко известна среди российских сельхозпроизводителей и переработчиков зерна и масличных культур и пользуется репутацией надежного партнера. У банка ВТБ большой опыт работы с предприятиями агропромышленного комплекса. Уверены, наше сотрудничество будет содействовать дальнейшему успешному развитию бизнеса предприятия и укреплению его позиций на экспортном рынке».