ВТБ развивает сотрудничество с АО «Кала-Ранта»

Банк ВТБ увеличил кредитный лимит АО «Кала-Ранта», входящему в одноименное полносистемное хозяйство по выращиванию и переработке радужной форели в Республике Карелия, до 550 млн рублей.

В рамках нового лимита компании открыта невозобновляемая кредитная линия в размере 380 млн рублей сроком до декабря 2018 года. Заемные средства будут предоставлены на пополнение оборотных средств предприятия.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы начали работать с АО «Кала-Ранта» в 2016 году. Компания зарекомендовала себя надежным партнером, активно развивающим производственные мощности и наращивающим товарооборот, являясь одним из крупнейших поставщиков радужной форели в России. Уверены, дальнейшее сотрудничество послужит поддержке бизнеса нашего клиента и развитию одного из основных региональных производств в Карелии в целом».