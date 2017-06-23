ВТБ развивает сотрудничество с Setl Group

Банк ВТБ открыл ООО «Сэтл Эстейт» (входит в Холдинг Setl Group) невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 1,2 млрд рублей сроком на семь лет.

Заемные средства предоставляются для рефинансирования части затрат компании на строительство офисного центра в составе жилого квартала «Riverside» в Санкт-Петербурге на Ушаковской наб., д. 3.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Помимо сотрудничества в финансировании жилищного строительства это уже второй проект с Setl Group в коммерческой недвижимости – БЦ SetlCenter в Московском районе Санкт-Петербурга также возведен компанией при кредитной поддержке ВТБ. Уверены, деловая зона в «Riverside» гармонично дополнит этот многофункциональный комплекс высокого класса».

Восьмиэтажный офисный центр полезной площадью более 11 тыс. кв. м будет также оснащен крытой двухэтажной автостоянкой на 261 машино-место.