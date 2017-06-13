ВТБ кредитует группу компаний «КРЕПС»

Средства в форме возобновляемых кредитных линий будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия и рефинансирование задолженности в другом банке.
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Продукция «КРЕПС» пользуется спросом в сфере строительных и отделочных материалов. Компания зарекомендовала себя опытным игроком рынка, занимает ведущие позиции среди производителей сухих смесей в России и странах ближнего зарубежья, уделяет пристальное внимание стандартам качества. Уверены, наше сотрудничество послужит дальнейшему динамичному развитию бизнеса Группы».