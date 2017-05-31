ВТБ развивает сотрудничество с ОАО «Псковэнергосбыт»

Банк предоставит предприятию 120 млн рублей в форме возобновляемой кредитной линии сроком на один год. Заемные средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании, в том числе для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электроэнергии.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Пскове Наталия Чиркова отметила: «Наш филиал сотрудничает с ОАО «Псковэнергосбыт» с 2005 года. Уверены, заключенный новый кредитный договор будет содействовать развитию бизнеса нашего клиента и дальнейшему предоставлению качественных услуг потребителям электрической энергии в регионе».