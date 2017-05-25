ВТБ предоставил льготные кредиты ОАО «Агрофирма Багратионовская»

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в июне

«Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».