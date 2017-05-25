ВТБ предоставил льготные кредиты ОАО «Агрофирма Багратионовская»

Заемные средства будут предоставлены на пополнение оборотных средств предприятия сроком на один год.
Филиал Калининградский банка ВТБ осуществляет комплексное обслуживание «Агрофирмы Багратионовская» с 2013 года.
Программа льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации действует с 1 января 2017 года согласно Постановлению Правительства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 года. ВТБ как один из полномоченных банков может выдавать сельскохозяйственным предприятиям займы по ставке не выше 5%.