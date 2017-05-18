При кредитной поддержке ВТБ в г. Кирове появится еще одна общеобразовательная школа

ВТБ открыл девелоперу кредитную линию на 372 млн рублей сроком до февраля 2018 года. Школа на 1000 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения будет возведена в г. Кирове на ул. Энтузиастов, д.25 на земельном участке площадью более 33 тыс. кв. м.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Это уже не первая школа в регионе, кредитную поддержку на строительство которой оказал банк ВТБ. Так, например, одна из них была открыта к началу прошлого учебного года в п. Гостовском Шабалинского района, ближайшей осенью для тысячи кировских учеников откроет свои двери общеобразовательное учреждение в микрорайоне «Зиновы»; также мы финансировали реконструкцию «Просницкого лицея». Наш банк рад в очередной раз содействовать реализации государственных программ, направленных на развитие образования в стране».

Общая сметная стоимость проекта составляет 548 млн рублей. Проект реализуется в рамках Федеральных программ «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы и «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.