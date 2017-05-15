ВТБ участвует в строительстве рыболовных траулеров

Банк ВТБ выдал 16 банковских гарантий на общую сумму 1,77 млрд рублей в адрес АО «Архангельский траловый флот» для исполнения обязательств по контрактам на строительство четырех рыболовных траулеров-процессоров нового поколения проекта ST-118L-ATF.

Общая стоимость постройки cерии судов составляет более 11 млрд рублей. Выполнение заказа осуществляется на Выборгском судостроительном заводе.

31 мая 2017 года на заводе прошла церемония закладки первой секции головного судна, получившего имя “Баренцево море”.

«Мы давно успешно сотрудничаем с «Объединенной судостроительной корпорацией» и компаниями холдинга. Строительство новых современных судов позволит рыболовам «Архангельского тралового флота» эффективно и в комфортных условиях осуществлять вылов рыбы в Северном и Дальневосточном промысловых бассейнах и является первым примером эффективности принятой государством программы стимулирования размещения заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях», - отметил Валерий Лукьяненко, заместитель президента- председателя правления банка ВТБ.

Планируется, что первое судно будет передано заказчику в начале 2019 года.