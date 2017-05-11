  • 16 Май 2017
USD 16.05.2017 56.5258 -0.6382
USD ММВБ 12:17 56.32380  
EUR 16.05.2017 61.8449 -0.2466
EUR ММВБ 12:17 61.7970  
Нефть($) 16.05.2017 52.27 +0.97
Нефть(p) 16.05.2017 2954.60 +22.09

Банк ВТБ развивает сотрудничество с Санкт-Петербургской электротехнической компанией

Темы дня

16 Мая 2017, 12:36

Банк ВТБ установил Санкт-Петербургской электротехнической компании (ООО «НПО «СПбЭК») кредитно-документарный лимит в размере 800 млн рублей.

В рамках лимита компании открыты возобновляемые кредитные линии на пополнение оборотных средств и финансирование выполнения заключенных контрактов, а также предоставлены банковские гарантии возврата авансовых платежей, исполнения контрактов, гарантии платежей.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Наш банк сотрудничает с Санкт-Петербургской электротехнической компанией с 2010 года. Приобретенный опыт, ведущие позиции на рынке, накопленные знания, устойчивое финансовое положение подтверждают надежную репутацию СПбЭК. Надеемся, финансовая поддержка ВТБ послужит дальнейшему эффективному развитию компании».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

    Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm