Банк ВТБ развивает сотрудничество с Санкт-Петербургской электротехнической компанией

Лучшее в Петербурге

День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.