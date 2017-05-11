Банк ВТБ развивает сотрудничество с Санкт-Петербургской электротехнической компанией

В рамках лимита компании открыты возобновляемые кредитные линии на пополнение оборотных средств и финансирование выполнения заключенных контрактов, а также предоставлены банковские гарантии возврата авансовых платежей, исполнения контрактов, гарантии платежей.
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Наш банк сотрудничает с Санкт-Петербургской электротехнической компанией с 2010 года. Приобретенный опыт, ведущие позиции на рынке, накопленные знания, устойчивое финансовое положение подтверждают надежную репутацию СПбЭК. Надеемся, финансовая поддержка ВТБ послужит дальнейшему эффективному развитию компании».