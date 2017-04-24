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ВТБ расширяет сотрудничество с Холдингом RBI

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04 Мая 2017, 12:11

Банк ВТБ и Холдинг RBI заключили договор на предоставление инвестиционного кредита в сумме 450 млн рублей.

Заемные средства в форме возобновляемой кредитной линии будут предоставлены на четыре года и направлены на финансирование части затрат по новому проекту RBI, предполагающему реконструкцию с пристройкой многоквартирного жилого дома в Санкт-Петербурге на Пионерской ул., д. 33.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Это уже третий наш совместный проект с Холдингом RBI. Компания создает грамотные архитектурные концепции, а возводимые ею объекты пользуются устойчивым спросом у целевых покупателей. Уверены, обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли и надежным финансовым положением, Холдинг продолжит свое динамичное развитие, и впереди нас ждет дальнейшее расширение партнерства».

«Для Холдинга RBI проект на Пионерской улице – уже пятый, реализуемый в Петроградском районе, и тринадцатый – в историческом центре Петербурга. У нас большой опыт реализации подобных проектов, требующих умения гармонично вписывать современные здания в существующую среду и бережно сохранять окружающую застройку, в том числе исторические памятники. В банке ВТБ мы видим надежного финансового партнера и эксперта в области финансирования проектов в сфере недвижимости», – сказал президент Холдинга RBI Эдуард Тиктинский.

Проект реализуется на земельном участке площадью 5,6 тыс. кв. м. 134-квартирный дом общей площадью 21 тыс. кв. м. включает два корпуса высотностью 2-4 и 7-8 этажей. Площадь коммерческих помещений составит 1,6 тыс. кв. м. Проектом также предусмотрено строительство подземного паркинга на 85 машино-мест. Плановый срок окончания строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию – второй квартал 2020 года.

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