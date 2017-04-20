Банк ВТБ развивает сотрудничество с великолукским «Заводом электротехнического оборудования»

В рамках установленного лимита предприятие может привлекать кредиты на пополнение оборотных средств, а также пользоваться различными видами банковских гарантий.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Пскове Наталия Чиркова отметила: «ЗАО «ЗЭТО» сотрудничает с нашим банком с 2011 года, пользуясь различными кредитно-гарантийными услугами и выполняя свои обязательства вовремя и в полном объеме. Мы рады расширению нашего партнерства с одним из ведущих предприятий региона по производству высоковольтного оборудования, обладающим более чем полувековым опытом работы. Уверены, это послужит дальнейшему динамичному развитию компании, внедрению ею новых технологических решений и расширению рынка сбыта».