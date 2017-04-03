  • 19 Апрель 2017
USD 19.04.2017 55.9793 -0.2712
USD ММВБ 23:16 56.18820  
EUR 19.04.2017 59.6124 -0.2269
EUR ММВБ 23:16 60.2910  
Нефть($) 18.04.2017 55.33 0.20
Нефть(p) 18.04.2017 3097.33 -3.76

Банк ВТБ финансирует строительство торгово-развлекательного центра в Псковской области

Темы дня

18 Апреля 2017, 12:33

Банк ВТБ подписал с ООО «ЭГЛЕ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 600 млн рублей с целью финансирования части затрат по строительству торгово-развлекательного центра, расположенного в жилом районе Борисовичи Псковского района.

Заемные средства будут предоставлены сроком на пять с половиной лет.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра  старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Северо-Западный региональный центр банка ВТБ имеет хороший опыт по финансированию строительства торгово-развлекательных комплексов, один из которых был открыт в прошлом году также в Пскове. Компания «ЭГЛЕ» работает с нашим банком уже на протяжении пяти лет и зарекомендовала себя надежным застройщиком, выполняющим обязательства как перед кредиторами, так и перед своими клиентами. Уверены, новый торгово-развлекательный центр приблизит доступность услуг и повлияет на улучшение качества жизни псковичей».

Проектом торгово-развлекательного центра в жилом районе Борисовичи Псковского района, общей площадью 38,4 тыс. кв.м, помимо коммерческих помещений, предусмотрены кинотеатр из шести залов на 500 зрителей и открытая автостоянка на 705 машиномест. Общий объем инвестиций составляет более 1 млрд рублей. Плановый срок окончания строительства – 4 квартал 2018 года.

ООО «ЭГЛЕ» сотрудничает с филиалом ВТБ в г. Пскове с марта 2012 года и пользуется услугами кредитования, расчетно-кассового обслуживания и системой «Клиент-Банк».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm