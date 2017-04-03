Банк ВТБ финансирует строительство торгово-развлекательного центра в Псковской области

Банк ВТБ подписал с ООО «ЭГЛЕ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 600 млн рублей с целью финансирования части затрат по строительству торгово-развлекательного центра, расположенного в жилом районе Борисовичи Псковского района.

Заемные средства будут предоставлены сроком на пять с половиной лет.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Северо-Западный региональный центр банка ВТБ имеет хороший опыт по финансированию строительства торгово-развлекательных комплексов, один из которых был открыт в прошлом году также в Пскове. Компания «ЭГЛЕ» работает с нашим банком уже на протяжении пяти лет и зарекомендовала себя надежным застройщиком, выполняющим обязательства как перед кредиторами, так и перед своими клиентами. Уверены, новый торгово-развлекательный центр приблизит доступность услуг и повлияет на улучшение качества жизни псковичей».

Проектом торгово-развлекательного центра в жилом районе Борисовичи Псковского района, общей площадью 38,4 тыс. кв.м, помимо коммерческих помещений, предусмотрены кинотеатр из шести залов на 500 зрителей и открытая автостоянка на 705 машиномест. Общий объем инвестиций составляет более 1 млрд рублей. Плановый срок окончания строительства – 4 квартал 2018 года.

ООО «ЭГЛЕ» сотрудничает с филиалом ВТБ в г. Пскове с марта 2012 года и пользуется услугами кредитования, расчетно-кассового обслуживания и системой «Клиент-Банк».