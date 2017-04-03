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ВТБ укрепляет сотрудничество с Калининградской областью

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14 Апреля 2017, 11:43

14 апреля 2017 года состоялась рабочая встреча Члена Правления ВТБ Дениса Бортникова и врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Основной темой совещания были вопросы развития сотрудничества между банком ВТБ и регионом, перспективы совместного участия в приоритетных инвестиционных проектах, поддержка реального сектора экономики области.

Член Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ в Калининграде обслуживает более 2100 корпоративных клиентов, сотрудничая с предприятиями пищевой промышленности и сельского хозяйства, обеспечивающими продовольственную безопасность области, компаниями отраслей торговли, строительства, недвижимости, стройматериалов. Мы активно участвуем в финансировании значимых проектов региона и заинтересованы в укреплении долгосрочного взаимодействия с его Правительством в рамках реализации программ экономического развития».

Филиал Калининградский банка ВТБ работает в регионе 16 лет. Среди его клиентов присутствуют как компании малого и среднего бизнеса, являющиеся представителями различных отраслей, так и крупные международные холдинги, крупнейшие игроки на рынке РФ и Калининградской области: АО «Калининградский янтарный комбинат», ГК «Семья», международная агропромышленная группа «Содружество», ГК «За Родину» и многие другие.

С декабря 2015 года между банком ВТБ и Правительством Калининградской области действует соглашение об установлении отношений стратегического партнерства, развитии долгосрочного и эффективного взаимодействия при решении приоритетных задач социально-экономического развития региона.

В марте 2016 года между ВТБ и АО «Корпорация развития Калининградской области» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области.

Член Правления банка ВТБ Д.А. Бортников входит в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, созданной в марте 2015 года. Комиссия под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева рассматривает проекты программных документов федеральных органов исполнительной власти, касающихся развития отраслей экономики Калининградской области, а также осуществляет мониторинг исполнения принятых решений.

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