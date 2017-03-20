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Банк ВТБ принял участие в совещании по поддержке малого и среднего предпринимательства в СЗФО

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07 Апреля 2017, 15:45

7 апреля 2017 года под председательством полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Николая Цуканова состоялось совещание «О мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП».

От банка ВТБ с докладом по мерам банковской поддержки малого и среднего бизнеса выступил заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

В своем выступлении Руслан Еременко отметил: «Развитие кредитования клиентов малого и среднего бизнеса находится в фокусе внимания банка ВТБ, представители этого сегмента имеют потенциал роста и конкурентоспособны на российском рынке, а его развитие является одним из драйверов роста экономики в условиях снижения цен на товары сырьевого экспорта. В 2016 году мы стали лидерами среди российских банков по объемам выданных средств в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимой совместно с Корпорацией МСП («Программа 6,5»). По ней в нашем банке активнее всего кредитовались представители пищевой промышленности, растениеводства, животноводства, производственных отраслей (фармацевтика, машины и оборудование, металлические изделия). Половина привлекаемых бизнесом средств была направлена на инвестиционные цели. Мы понимаем всю важность поддержки начинающих предприятий, при этом, всем участникам рынка: самим предпринимателям, институтам развития и поддержки малого и среднего бизнеса, банкам - необходимо совместно развивать инструменты, способные эффективно предотвратить риск прекращения деятельности предприятия на начальной стадии его существования».

Совещание прошло в рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В нем приняли участие руководители субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа; представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций, агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, общественных организаций и объединений; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.

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