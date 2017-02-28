ВТБ развивает сотрудничество с ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»

Заемные средства в форме возобновляемых кредитных линий будут предоставляться в рублях и долларах США на приобретение металлолома с целью его последующей реализации на ведущие металлургические заводы России, Белоруссии и Европы.
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» является крупным и значимым поставщиком сырья для предприятий металлургической промышленности в России и за рубежом. Надеемся, что финансовая поддержка Банка будет способствовать планомерному расширению заготовительной сети и дальнейшему развитию бизнеса компании».
ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» сотрудничает с филиалом банка ВТБ в г. Пскове с 2011 года, пользуется услугами кредитования, расчетно-кассово