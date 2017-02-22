Банк ВТБ финансирует строительство подстанции «Южная» в Череповце

В рамках установленного лимита компании открыта возобновляемая кредитная линия на сумму 250 млн рублей на финансирование затрат по договору подряда на выполнение работ по строительству первой цифровой подстанции «Южная» в г. Череповце и выдана гарантия в адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» с целью исполнения обязательств по договору подряда на сумму 23 млн рублей.
Новая подстанция 110/35/10 кВ «Южная» будет полностью соответствовать всем критериям, предъявляемым к цифровым подстанциям, и оснащена промышленными серверами и контроллерами с уникальным программным обеспечением отечественной разработки. Сокращение кабельных связей, повышение точности измерений, высокая помехозащищеннос
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Появление новой современной по исполнению и техническим характеристикам подстанции в Зашекснинском районе Череповца позволит обеспечить электроэнергией расширяющиеся жилые массивы, предприятия и социальные объекты, а также существенно повысить надежность электроснабжения
Подстанция станет первым объектом компании «МРСК Северо-Запада» в рамках национального проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированн