Банк ВТБ финансирует строительство подстанции «Южная» в Череповце

Банк ВТБ установил ООО «Комигидроэлектромонтаж» (ООО «КомиГЭМ») кредитный лимит в размере 285 млн рублей сроком на два года.

В рамках установленного лимита компании открыта возобновляемая кредитная линия на сумму 250 млн рублей на финансирование затрат по договору подряда на выполнение работ по строительству первой цифровой подстанции «Южная» в г. Череповце и выдана гарантия в адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» с целью исполнения обязательств по договору подряда на сумму 23 млн рублей.

Новая подстанция 110/35/10 кВ «Южная» будет полностью соответствовать всем критериям, предъявляемым к цифровым подстанциям, и оснащена промышленными серверами и контроллерами с уникальным программным обеспечением отечественной разработки. Сокращение кабельных связей, повышение точности измерений, высокая помехозащищеннос ть, пожаробезопаснос ть и экологичность – все это отличительные черты будущего энергообъекта.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Появление новой современной по исполнению и техническим характеристикам подстанции в Зашекснинском районе Череповца позволит обеспечить электроэнергией расширяющиеся жилые массивы, предприятия и социальные объекты, а также существенно повысить надежность электроснабжения . Надеемся, что предоставленная банком ВТБ финансовая поддержка позволит ООО «КомиГЭМ» успешно реализовать все работы, связанные со строительством этого важного для города объекта».

Подстанция станет первым объектом компании «МРСК Северо-Запада» в рамках национального проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированн ой защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)», который реализуется ПАО «Россети» по поручению Минэнерго РФ. Завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года.