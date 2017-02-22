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Банк ВТБ финансирует строительство подстанции «Южная» в Череповце

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15 Марта 2017, 13:40

Банк ВТБ установил ООО «Комигидроэлектромонтаж» (ООО «КомиГЭМ») кредитный лимит в размере 285 млн рублей сроком на два года.

В рамках установленного лимита компании открыта возобновляемая кредитная линия на сумму 250 млн рублей на финансирование затрат по договору подряда на выполнение работ по строительству первой цифровой подстанции «Южная» в г. Череповце и выдана гарантия в адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» с целью исполнения обязательств по договору подряда на сумму 23 млн рублей.

Новая подстанция 110/35/10 кВ «Южная» будет полностью соответствовать всем критериям, предъявляемым к цифровым подстанциям, и оснащена промышленными серверами и контроллерами с уникальным программным обеспечением отечественной разработки. Сокращение кабельных связей, повышение точности измерений, высокая помехозащищенность, пожаробезопасность и экологичность – все это отличительные черты будущего энергообъекта.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Появление новой современной по исполнению и техническим характеристикам подстанции в Зашекснинском районе Череповца позволит обеспечить электроэнергией расширяющиеся жилые массивы, предприятия и социальные объекты, а также существенно повысить надежность электроснабжения. Надеемся, что предоставленная банком ВТБ финансовая поддержка позволит ООО «КомиГЭМ» успешно реализовать все работы, связанные со строительством этого важного для города объекта».

Подстанция станет первым объектом компании «МРСК Северо-Запада» в рамках национального проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)», который реализуется ПАО «Россети» по поручению Минэнерго РФ. Завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года.

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