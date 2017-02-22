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Банк ВТБ финансирует строительство жилого дома в Кирове

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13 Марта 2017, 14:10

Банк ВТБ предоставит АО «Кировский ССК» кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 90 млн рублей сроком на три года.

Заемные средства будут направлены на финансирование части затрат по строительству многоквартирного 19-ти этажного жилого дома в Кирове.

Управляющий филиалом банка ВТБ в Кирове Юрий Кокорев отметил: «Банк ВТБ активно работает в строительном сегменте Кировской области. С компанией АО «Кировский ССК» мы ведем сотрудничество уже на протяжении многих лет и надеемся, что очередной проект, реализуемый при финансовой поддержке ВТБ, позволит обеспечить горожан комфортным жильем и будет способствовать дальнейшему развитию наших деловых отношений».

Новый жилой дом будет расположен на улице Ленина в микрорайоне «Южный» на самом берегу реки Вятки. Проект рассчитан на 201 квартиру общей площадью 12,5 тыс. кв. м. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2017 года.

АО «Кировский ССК» сотрудничает с филиалом банка ВТБ в Кирове с 2007 года и пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания, системой «Банк-Клиент», депозитами, ВЭД, различными видами кредитов и банковскими гарантиями.

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