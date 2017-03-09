Банк ВТБ развивает сотрудничество с ООО «ПМК-411 Связьстрой»

Филиал банка ВТБ установил ООО «ПМК-411 Связьстрой» кредитный лимит на сумму 190 млн рублей. В рамках лимита банк и компания заключили генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 100 млн рублей сроком на один год. Гарантии будут выданы в адрес государственных и муниципальных заказчиков, дочерних и аффилированных компаний нефтегазодобывающих холдингов с целью обеспечения заявок при проведении торгов, возврата авансовых платежей и исполнения контрактов. Также в рамках лимита будут выданы кредиты на пополнение оборотных средств.

«С компанией «ПМК-411 Связьстрой» мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Надеемся, что финансовая поддержка банка ВТБ будет способствовать развитию бизнеса нашего партнера и укреплению его позиций на рынке строительства объектов связи и инженерных сетей», - отметил управляющий филиалом банка ВТБ в Кирове Юрий Кокорев.

ООО «ПМК-411 Связьстрой» сотрудничает с банком ВТБ с 2004 года и пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания, системой «Банк-Клиент», различными видами кредитов.