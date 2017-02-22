При поддержке ВТБ в Великом Новгороде открылся центр профессиональной подготовки специалистов автомобильных сервисов

В Великом Новгороде на производственных площадях Группы компаний «ГАРО» заработал один из крупнейших в России учебно-демонстрационных центров по профессиональной подготовке специалистов автомобильных сервисов.

Строительство центра осуществлялось при финансовой поддержке банка ВТБ, который в октябре 2016 года открыл ГК «ГАРО» возобновляемую кредитную линию в размере 80,2 млн рублей.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. В. Новгороде Анна Гуторова отметила: «Учебный центр группы «ГАРО» позволит обеспечить квалифицированны ми кадрами предприятия автосервиса Новгородской области и других регионов России, а также будет способствовать созданию профессиональных стандартов для этой сферы. Со своей стороны банк ВТБ рад принимать участие в реализации столь значимого проекта».

В новом отремонтированно м зале площадью более 250 кв. метров представлен широкий модельный ряд самого современного автосервисного диагностического оборудования как собственного производства, так и ведущих зарубежных производителей. В центре также будут проходить практику студенты кафедры автомобильного транспорта Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.