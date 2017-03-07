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ВТБ развивает сотрудничество с саморегулируемыми организациями Петербурга

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© Фото: Сибдепо

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Одни из самых крупных в городе СРО откроют в банке счета для размещения средств компенсационного фонда.

Саморегулируемые организации ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга», ассоциация «Объединение проектировщиков Санкт-Петербурга» и ассоциация «Объединение изыскателей Санкт-Петербурга» выбрали банк ВТБ для открытия специальных и расчетных счетов для размещения средств компенсационного фонда.

Общий объем размещенных средств составляет более 850 млн рублей. Депозиты и неснижаемые остатки оформлены сроками до одного года.

«Наш банк входит в число 12 российских финансовых учреждений, утвержденных в сентябре прошлого года постановлением правительства РФ для размещения средств СРО. Сегодня ВТБ стал опорным банком для одних из самых крупных саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и изыскания в России, членами которых строится более 80% недвижимости Петербурга. Мы ценим оказанное доверие и, гарантируя надежное размещение средств компенсационных фондов, надеемся на расширение нашего сотрудничества в комплексном обслуживании», - отметил заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

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