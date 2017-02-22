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Банк ВТБ провел семинар для предприятий агропромышленного комплекса в Кирове

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03 Марта 2017, 14:40

3 марта в Кирове под эгидой банка ВТБ состоялся семинар на тему «Развитие АПК в партнерстве с ВТБ», посвященный вопросам взаимодействия министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области с кредитными организациями региона, использования инвестиций для модернизации производства в АПК.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти Кировской области, руководство банка ВТБ, а также более 30 предприятий агропромышленного комплекса Кировской области.

В качестве спикеров в рамках семинара выступили заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко, управляющий филиалом банка ВТБ в г. Кирове Юрий Кокорев, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков, начальник управления ветеринарии при правительстве Кировской области Сергей Чучалин, заместитель начальника управления регионального корпоративного страхования ООО СК «ВТБ Страхование» Наталья Филиппова.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Агропромышленный комплекс - один из наиболее динамичных секторов отечественной экономики, развитие которого требует координации усилий государственной власти, финансовых институтов и самих сельхозпроизводителей. ВТБ одним из первых среди российских банков заключил с Минсельхозом РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Мы имеем значительный опыт сотрудничества с представителями отрасли на территории Кировской области и уверены, что дополнительные механизмы субсидирования позволят Банку поддерживать предприятия в большем объеме, содействуя устойчивому развитию агропромышленного комплекса региона и страны в целом».

Участниками семинара также были затронуты проблемы в сфере АПК. В ходе обсуждений были разъяснены подходы в работе банка ВТБ с агропромышленными предприятиями в условиях вступления в силу новых правил Минсельхоза РФ о субсидировании процентной ставки по кредитам сельхозпредприятий, презентованы отраслевые проекты, реализованные сельхозпредприятиями Кировской области совместно Банком.

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