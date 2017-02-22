Банк ВТБ провел семинар для предприятий агропромышленного комплекса в Кирове

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти Кировской области, руководство банка ВТБ, а также более 30 предприятий агропромышленног
В качестве спикеров в рамках семинара выступили заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко, управляющий филиалом банка ВТБ в г. Кирове Юрий Кокорев, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков, начальник управления ветеринарии при правительстве Кировской области Сергей Чучалин, заместитель начальника управления регионального корпоративного страхования ООО СК «ВТБ Страхование» Наталья Филиппова.
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Агропромышленны
Участниками семинара также были затронуты проблемы в сфере АПК. В ходе обсуждений были разъяснены подходы в работе банка ВТБ с агропромышленным