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ВТБ объявлен победителем ежегодной премии «Финансовый престиж» в Калининграде

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03 Марта 2017, 11:12

28 февраля 2017 года в Правительстве Калининградской области состоялось торжественное вручение наград победителям второй ежегодной премии среди региональных финансовых организаций «Финансовый престиж».

По результатам конкурса банк ВТБ был признан победителем в номинации «Лучшее клиентское обслуживание юридических лиц».

Премия «Финансовый престиж» является частью программы повышения финансовой грамотности населения. Это первая и пока единственная в России межрегиональная награда, вручаемая финансовым организациям Калининградской и Томской областей, Республики Алтай по результатам народного онлайн голосования на сайте Финпрестиж.рф, контрольных проверок и независимых оценок экспертного совета.

Управляющий филиалом Калининградский банка ВТБ Елена Шендерюк отметила: «Создание максимально удобного и качественного финансового сервиса для каждого клиента – одна из главных задач нашего банка. Мы стремимся оказывать всестороннюю поддержку нашим партнерам, предлагая актуальные банковские продукты и эффективные решения. Выражаем благодарность участникам голосования и экспертному совету премии «Финансовый престиж» за высокую оценку деятельности банка ВТБ. Эта награда подчеркивает правильность наших действий».

Всего в конкурсе принимали участие 48 банков, 28 страховых и 7 инвестиционных компаний. На заключительном этапе члены экспертного совета суммировали онлайн голоса, а финансовые учреждения, вошедшие в пятерку лучших, посетили «тайные покупатели», которые затем и давали оценку работе организаций.

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