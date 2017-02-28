Банк ВТБ развивает сотрудничество с одной из крупнейших дорожно-строительных компаний Кировской области

В рамках нового лимита компании ООО «СУ-43», входящей в Группу, будут предоставлены кредиты и банковские гарантии для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, а также гарантии исполнения государственных контрактов и кредитные средства на цели их реализации сроком до двух лет.

«Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с ГК «Строительное управление-43», одним из лидеров на рынке дорожного строительства в Кировской области. Надеемся, что достигнутый уровень взаимодействия станет залогом последовательног о развития партнерских отношений и будет способствовать успешному выполнению задач по обеспечению современной и эффективной автомобильно-дор ожной инфраструктуры в регионе», отметил заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко.

Сотрудничество филиала банка ВТБ в Кирове с ГК «Строительное управление-43» началось в апреле 2016 года. За это время компаниям Группы были предоставлены банковские гарантии исполнения государственных контрактов на сумму более 200 млн рублей, а также открыты расчетные счета.