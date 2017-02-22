ВТБ развивает сотрудничество с одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Мурманска

Филиал банка ВТБ в Мурманске и ООО «Скадар» заключили договоры на предоставление возобновляемых кредитных линий на 162 млн рублей.

Заемные средства выданы на два года на пополнение оборотных средств компании.

«Компания «Скадар» является одним из наиболее сильных игроков рынка нефтепродуктов Мурманской области и занимает уверенные позиции среди бункеровщиков в морских портах. Мы сотрудничаем с 2008 года в рамках широкого спектра банковских услуг. Уверены, продолжение нашего партнерства послужит дальнейшему эффективному развитию компании на региональном рынке», - отметил управляющий филиалом банка ВТБ в Мурманске Максим Басов.