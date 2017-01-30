Банк ВТБ обеспечил прием карт «МИР» на сайте bileter.ru

Безопасность расчетов гарантируется применением технологии MirAccept, которая обеспечивает полноценную аутентификацию держателя карты.
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «Северо-Западный региональный центр банка ВТБ активно развивает направление интернет-эквайринга в рамках комплексного обслуживания клиентов, обеспечивая эффективный безопасный расчетный сервис для своих партнеров на оптимальных условиях. Уверены, наше сотрудничество с ДТЗК по расширению платежной инфраструктуры позитивным образом скажется на развитии национальной системы «Мир», а также позволит компании привлечь еще большее количество клиентов».
Ранее в 2016 году при поддержке банка ВТБ клиенты ДТЗК получили возможность оплаты билетов на мероприятия с помощью карт платежной системы «Мир» в сети офисов Театральных касс, расположенных в Санкт-Петербурге.
Генеральный директор ДТЗК Сергей Назаров прокомментировал: «ДТЗК всегда стремится к развитию и совершенствованию оказываемых услуг, а также к повышению доступности зрелищных учреждений для жителей и гостей Северной столицы. Мы первыми в России внедрили единую автоматизированную систему продажи билетов, а теперь рады предложить возможность ее использования и держателям карт «МИР».