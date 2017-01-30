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Банк ВТБ обеспечил прием карт «МИР» на сайте bileter.ru

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16 Февраля 2017, 15:36

Банк ВТБ и ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс» (ДТЗК) - крупнейшая компания Северо-Запада по реализации билетов на культурные мероприятия - заключили договор о приеме платежей на сайте bileter.ru по банковским картам российской национальной платежной системы «Мир».

Безопасность расчетов гарантируется применением технологии MirAccept, которая обеспечивает полноценную аутентификацию держателя карты.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «Северо-Западный региональный центр банка ВТБ активно развивает направление интернет-эквайринга в рамках комплексного обслуживания клиентов, обеспечивая эффективный безопасный расчетный сервис для своих партнеров на оптимальных условиях. Уверены, наше сотрудничество с ДТЗК по расширению платежной инфраструктуры позитивным образом скажется на развитии национальной системы «Мир», а также позволит компании привлечь еще большее количество клиентов».

Ранее в 2016 году при поддержке банка ВТБ клиенты ДТЗК получили возможность оплаты билетов на мероприятия с помощью карт платежной системы «Мир» в сети офисов Театральных касс, расположенных в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор ДТЗК Сергей Назаров прокомментировал«ДТЗК всегда стремится к развитию и совершенствованию оказываемых услуг, а также к повышению доступности зрелищных учреждений для жителей и гостей Северной столицы. Мы первыми в России внедрили единую автоматизированную систему  продажи билетов, а теперь рады предложить возможность ее использования и держателям карт «МИР».

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