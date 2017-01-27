ВТБ кредитует строительную компанию «Козерог»

Заемные средства предоставлены сроком на один год и будут направлены компанией на пополнение оборотных средств.

ООО «Строительная компания «Козерог» более 25 лет осуществляет производство кровельных работ и гидроизоляции сооружений в сфере жилой и коммерческой недвижимости на территории Северо-Запада, а также является одним из девелоперов Ленинградской области. Компания имеет в своем портфеле целый ряд проектов по возведению жилых объектов в г. Кириши, среди которых – Новый дом «Весна», «Дом на Восточной», ЖК «Волховская набережная», «Дом на Декабристов Бестужевых».