ВТБ развивает сотрудничество с ООО «Лестехснаб плюс»

Банк ВТБ предоставил ООО «Лестехснаб плюс» 374 млн рублей в форме невозобновляемой и возобновляемой кредитных линий сроком на пять лет и на один год соответственно.

Заемные средства направлены на финансирование затрат, связанных с модернизацией деревообрабатыва ющего производства в г. Кирове, а также на пополнение оборотных средств компании.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «Мы рады принимать участие в финансировании одного из приоритетных инвестиционных проектов регионального лесопромышленног о комплекса. Поддерживая инициативы компании «Лестехснаб плюс», банк ВТБ вносит свой вклад в развитие эффективного лесопользования в Кировской области».

Модернизация деревообрабатыва ющего производства осуществляется в рамках проекта «Организация нового производства в области освоения лесов», включенного в перечень приоритетных инвестпроектов Кировской области. Проект предусматривает установку новой лесопильной линии, которая позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в 2 раза – с 6000 м. куб. до 12000 м. куб. пиловочника ежемесячно.