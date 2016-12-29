Банк ВТБ предоставил гарантии ООО «ЕвроТрансСтрой» на 1,5 млрд рублей

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Компания «ЕТС» - один из крупнейших участников рынка в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Мы сотрудничаем с 2008 года в рамках широкого спектра услуг. Уверены, предоставленные банковские гарантии послужат успешному выполнению компанией своих обязательств по строительству необходимой транспортной артерии для разгрузки федеральной автомобильной дороги между двумя мегаполисами».

ООО «ЕТС» специализируется на строительстве и ремонте объектов любой степени сложности, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, эстакад, труб, подпорных стен и других транспортных сооружений в различных климатических, гидрологических и геологических условиях.

На счету компании более 130 успешно выполненных проектов в части ремонта объектов транспортной инфраструктуры в ЦФО и СЗФО, в т.ч. А-181 «Скандинавия», М-18 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербург ское южное полукольцо», М-9 «Балтия», М-7 «Волга» и другие.