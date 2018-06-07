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Путин заявил, что экономика России двигается в сторону "устойчивого белого цвета"

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© Фото: Алексей Дружинин / РИА "Новости"

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Президент считает, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики.

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" 7 июня заявил, что экономика России двигается в сторону "устойчивого белого цвета".

Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, отметил Путин. Растет промышленность и сельское хозяйство, у России исторический минимум по инфляции на фоне роста инвестиций.

"У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста экономики. И это на фоне устойчивого роста инвестиций, 4,4%. Это очень хороший показатель, рост в будущем нам обеспечен", – заявил президент.

По его словам, у России низкий уровень задолженности, наблюдается рост золотовалютных резервов. По словам президента, все это говорит о том, что у страны стабильные условия для развития экономики. Растет продолжительность жизни россиян, увеличиваются зарплаты и реальные доходы населения.

"Можно с уверенностью утверждать, что Россия движется в сторону белой зоны", – заверил Владимир Путин. Однако идеального белого цвета не бывает ни в чем, подчеркнул президент.

"Прямая линия" началась в 12:00 и продолжится около четырех часов, принимать вопросы от жителей России будут до окончания эфира. Их можно задавать по номеру телефона 8-800-200-40-40 (по России), а также +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40 (из других стран). Звонки со стационарных телефонов бесплатные. Вопросы принимают по короткому номеру 04040, можно отправить SMS или MMS на русском языке, объем текста не более 70 знаков.

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