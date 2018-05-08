Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга к маю 2018 года

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга к маю 2018 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Первое место в рейтинге занимает «Директор проекта/Генеральный директор SPV компании» с зарплатой от 400 до 500 тыс. рублей.

Следом за ним идут «С++ программист» с зарплатой до 400 тыс. рублей и «Специалист по привлечению клиентов» с зарплатой от 300 тыс. рублей.

В первую пятерку вошли «Директор по маркетингу (информационные технологии, системная интеграция, интернет)» с зарплатой от 300 тыс. рублей и «Специалист по видеостримингу» с зарплатой от 230 тыс. рублей.

На шестом месте обосновалась вакансия «Ведущий менеджер по продажам недвижимости» с зарплатой от 180 до 350 тыс. рублей, на седьмом – «Head of Software Development (информационные технологии, интернет)» (от 180 до 275 тыс.), на восьмом – «Senior Golang Developer (СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование)» (до 150 тыс.).

В топ-10 вошли «Менеджер по продажам городской недвижимости» (от 80 до 300 тыс.) и «PHP/JS разработчик» (от 100 тыс.). В ходе исследования было проанализировано более 40 тыс. вакансий, созданных на HeadHunter работодателями в Петербурге в период с 1 по 30 апреля 2018 года.

Количество вакансий в Северной столице увеличилось на 29% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, резюме – на 21%. Средняя предлагаемая зарплата в апреле в Петербурге составила 40 тыс. рублей.

«Уровень конкуренции в Петербурге после ощутимого подъема в марте постепенно начинает снижаться. Петербургским работодателям остро не хватает кандидатов из профобластей «Страхование», «Консультирование», «IT, интернет, телеком», «Инсталляция, сервис» и «Медицина, фармацевтика», – рассказали в HeadHunter.

Большую часть рынка вакансий в Петербурге – 28% от общего количества предложений о работе в августе – занимает сфера «Продажи», еще 17% вакансий приходится на профобласть IT и 11% – на «Производство».

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.