Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С новой картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.

Размер Cash Back зависит от категории покупки: от покупок в категории «кафе и рестораны» возвращается 10%, от покупок на АЗС – 5%, от всех остальных покупок – 1%. Ограничение по выплате Cash Back – две тыс. рублей в месяц.

Комиссия за обслуживание карты не взимается, если в предыдущем месяце с использованием карты клиент совершил покупки на сумму не менее 30 тыс. рублей, или зачисления на карту в предыдущем месяце составили не менее 70 тыс. рублей.

Оформив карту Visa Cash Back в Банке «Санкт-Петербург», клиент дополнительно получит ряд преимуществ:

- возможность пользоваться мобильным приложением и интернет-банком, входящим в пятерку лучших в России по версии компании Usabilitylab;

- возможность использовать сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay для бесконтактных платежей;

- возможность совершать безопасные платежи в сети Интернет с использованием технологии 3D-Secure.

«Карта Visa Cash Back банка «Санкт-Петербург» – простой рациональный продукт с понятными условиями. Мы ожидаем высокий интерес к новому продукту со стороны как новых, так и существующих клиентов банка, в том числе держателей зарплатных карт. Предполагаем, что в основном это будут клиенты, активно пользующиеся платежными картами, с доходом от 70 тыс. рублей в месяц», - отметила директор Дирекции транзакционного бизнеса банка Екатерина Звонова.