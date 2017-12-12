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Мобильный сайт банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года

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© Фото: Instagram / @denn_benn

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В Сочи 8 декабря состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017».

Мобильный сайт банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года. В Сочи 8 декабря состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017». Это независимая награда за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание.

Банк стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги». Мобильный сайт был запущен в апреле 2017 года, чтобы помочь клиентам решать повседневные задачи и улучшать опыт взаимодействия с банком: находить банкомат с функцией взноса наличных или ближайший офис, смотреть курс обмена валют, заказывать карту, подавать заявку на кредит.

Удобный интерфейс, понятная навигация и лаконичная подача информации о продуктах позволяет взаимодействовать с сайтом быстро и просто. Внимание было уделено и эстетике сайта - проект был реализован совместно со «Студией Артемия Лебедева».

Концептуальное решение не адаптировать основной сайт, а создать отдельный продукт, соответствует тенденциям времени: по данным исследовательской группы TNS, ежедневно около 20 млн россиян пользуется интернетом только с мобильных устройств, и цифра постоянно растёт, что говорит о готовности и потребности пользования мобильным сайтом.

Мобильный сайт и мобильное приложение интернет-банка образуют единую бесшовную экосреду, в которой клиентский опыт, начавшийся в одном канале, продолжается в другом канале одного устройства. В настоящее время продукт работает для физических лиц - основной аудитории пользователей сайта. Следующий этап развития - это мобильный сайт для юридических лиц.

«Мобильный сайт был запущен недавно, но уже успел полюбиться нашим клиентам. Сейчас каждый третий клиент пользуется сайтом банка через мобильную версию. При этом мы наблюдаем общий существенный рост посетителей на обе версии сайта. Проект реализован очень своевременно, так как в последнее время наблюдается масштабная миграция клиентского опыта в мобильную среду и мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» полностью отвечает этому вызову», - отметил вице-президент, директор Диджитал-департамента Александр Рыбаков.

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