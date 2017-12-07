Финансовая платформа Smart Valley выходит на ICO

Децентрализованная платформа Smart Valley, созданная президентом ГК «Основа» Александром Ручьевым и главой ICO Lab Алексеем Ворониным, выходит на ICO. Об этом сообщает «Русская планета».

Акционеры уже проинвестировали в платформу 10 млн долларов из собственных средств, и сейчас проект в несколько этапов планирует привлечь дополнительные средства инвесторов. На начало октября оценочная стоимость проекта превышала 50 млн долларов.

По словам Александра Ручьева, за последние два месяца в рамках road-show платформа Smart Valley была представлена экспертному и инвестиционному сообществу в США, Дубае, Сингапуре, Гонконге, Барселоне и Лондоне. Представительства проекта уже открыты в Казани и Гонконге, в ближайшее время состоится открытие в Дубае.

Первый этап продаж токенов (presale) Smart Valley с бонусом 20% уже стартовал и продлится до 10 декабря. На следующий день, 11 декабря, будет дан старт второму этапу, участники которого могут рассчитывать на бонус в 10%. Основной этап ICO начнется в марте 2018 года. Минимальная сумма вложений в проект составляет один доллар США, а цена каждого токена - 0,1 долларов.

Smart Valley – децентрализованная платформа с полным набором сервисов для легального привлечения финансирования и развития стартапов. Платформа свяжет готовые выйти на ICO проекты, инвесторов, а также специалистов и профессиональные сообщества со всего мира и из любой его точки. На платформе Smart Valley проект, выходящий на ICO, может выпустить токен на любом блокчейне: Ethereum, NEM, BitShares, Waves, EOS, и т.д.