Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса.

Корпоративные карты давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент для расчетов и управления финансами компании. Премиальная корпоративная карта, выпущенная банком «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Visa, открывает качественно новый этап в развитии этого сервиса для бизнеса.

Карта задумывалась как инструмент командировочных и представительских расходов, на основании этого строилось и ее сервисное наполнение: услуги международной консьерж-службы Aspire Lifestyles, программа доступа в бизнес-залы LoungeKey, помощь и консультации в командировках, скидки и эксклюзивные предложения от Visa по всему миру. Премиальная корпоративная карта оснащена всеми передовыми технологиями оплаты (Apple Pay и Samsung Pay, бесконтактная оплата), обеспечивает максимальную безопасность при совершении покупок в интернете.

«Премиальная корпоративная карта предназначена прежде всего для тех клиентов, которые заботятся об эффективном расходовании средств компании и в то же время привыкли к статусному уровню сервиса. Теперь нашим клиентам достаточно иметь всего одну пластиковую карту, чтобы получить максимально комфортные условия, где бы они ни находились. Все сервисы, подключенные к премиальной карте, предоставляются известными мировыми компаниями, поэтому мы гарантируем высокое качество услуг. Скажу без преувеличения, что карта Visa Platinum Business открывает новую культуру бизнес-расходов», - рассказала директор дирекции корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Виктория Щагина.

«Запуск карты Visa Platinum Business совместно с банком «Санкт-Петербург» – очень важное для нас событие как первый запуск этого нового продукта в России. Сегодня, когда перед работодателем стоит важная задача не просто обеспечить сотрудника в поездке всем необходимым, но действительно предоставить максимально комфортные условия путешествия, такой продукт, как премиальная корпоративная карта становится необходимым. Мы рассчитываем и на дальнейшее развитие наших премиальных продуктов для бизнес-аудиторий, так как это направление обладает большим потенциалом», - отметил Станислав Исмагилов, руководитель департамента продуктов Visa в России.