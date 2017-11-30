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Банк «Санкт-Петербург» презентовал собственную управляющую компанию «БСПБ Капитал»

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© Фото: archspeech.com

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ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Банк «Санкт-Петербург» презентовал собственную управляющую компанию «БСПБ Капитал». ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вхождение в капитал управляющей компании банк осуществил в рамках реализации стратегии по расширению линейки инвестиционных продуктов для розничных клиентов.

До ребрендинга, проведенного в июле 2017 года, компания называлась ООО «Невская управляющая компания». На момент консолидации банком УК имела лицензию на управление паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. До вхождения в банковскую группу бизнес УК (основана в 2007 году) был сосредоточен на закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФах), который успешно развивается и сейчас.

В январе 2017 года компания получила в Банке России лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами с целью развития направления доверительного управления активами клиентов физических лиц.

В марте 2017 года в банке был запущен пилотный проект по продаже инвестиционных продуктов среди клиентов Premium и Private сегментов банка. Результаты пилотного проекта выявили высокий спрос клиентов на инвестиционные продукты, при этом не затрагивая депозитную базу банка.

Приоритетной деятельностью УК «БСПБ Капитал» является оказание полного спектра услуг по доверительному управлению активами:

• Линейка облигационных и еврооблигационных стратегии;

• Линейка структурированных финансовых продуктов с защитой капитала и структурных нот;

• Формирование индивидуальных стратегии под запрос клиента;

• Реализация проектов по управлению имуществом, проектного финансирования и защиты прав собственности, в том числе в рамках закрытых паевых фондов.

«В условиях снижения процентных ставок реальной альтернативой банковским депозитам становятся инвестиционные продукты. Очевидно, что разобраться во множестве финансовых инструментов довольно сложно, поэтому принятие решения о том, куда инвестировать свои средства, чтобы не только не потерять изначально вложенный капитал, но и приумножить его, оказывается непростым. И здесь на помощь клиентам приходят профессионалы финансовых рынков, обладающие огромным опытом работы, предлагая сервисы по доверительному правлению средствами. Крайне важно иметь в арсенале доверительного управляющего не только «коробочные» решения, но и индивидуальные стратегии управления активами», - отметил директор дирекции операций на финансовых рынках Алексей Теплоухов.

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