Банк «Санкт-Петербург» отмечает 10-летие IPO

Ровно 10 лет назад, в ноябре 2007 года, банк «Санкт-Петербург» первым из российских частных банков, провел первичное размещение акций (IPO). Сделка носила инновационный характер: рынку были предложены акции и конвертируемые в акции депозитарные расписки. На российском рынке ранее таких размещений не было.

Менеджмент провел широкое по географическому охвату roadshow и в общей сложности собрал книгу заявок объемом два млрд долларов. Книгу переподписали в первый же день road show. После фиксирования цены размещения с семикратной переподпиской банк привлек 270 млн долларов от 130 инвесторов.

За 10-летие публичной истории банк существенно нарастил масштабы бизнеса: количество сотрудников, офисов и банкоматов удвоилось, при этом выручка выросла в пять раз, а активы, кредитный портфель и средства клиентов выросли в шесть раз. База частных клиентов достигла 1,9 млн человек, база корпоративных клиентов удвоилась и теперь включает 51 тыс. компаний. Банк вошел в 20-ку крупнейших российских банков и прочно занимает место в ней на протяжении всех прошедших лет.

Банк всегда оставался прибыльным, что бы ни происходило за эти 10 лет, и постоянно увеличивал собственный капитал, так же как и капитал на акцию. Если в 2007 году капитал на акцию составлял 40 рублей на акцию, то сейчас достигает 140 рублей.

Неизменными за эти 10 лет остались: финансовая устойчивость банка, клиентские средства как главный источник фондирования, эффективное управление издержками (cost-income поддерживается на уровне 40%), а также сохранение у менеджмента контрольного пакета и сильной вовлеченности в повседневный бизнес.

«IPO - одно из важнейших событий в жизни банка, которое оказало значительное воздействие на всю его дальнейшую историю. Мы серьезно изменились к лучшему, выработав для себя самые высокие стандарты корпоративного управления и риск-менеджмента. В отличие от большинства российских банков, благодаря IPO мы имеем возможность привлекать капитал на рынке и в текущем году снова это доказали. Банк неизменно выполняет все те обещания, которые давал рынку 10 лет назад, и остается максимально открытым для существующих и потенциальных инвесторов. Мы довольны, что интерес к акциям банка остается устойчивым и долгосрочным», - отметил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.