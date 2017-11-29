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Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль по МСФО за всю историю

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© Фото: Ведомости

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За девять месяцев 2017 года она составила 5,7 млрд рублей.

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль по МСФО за всю историю. Она составила 5,7 млрд рублей за девять месяцев 2017 года, 2,4 млрд рублей из них - чистая прибыль третий квартала 2017 года.

Рентабельность капитала достигла 11,8% за девять месяцев 2017 года и 14,4% за третий квартал 2017 года. Стоимость риска опустилась до 2,3% за третий квартал 2017 года, наименьшего уровня за последние три года. Розничный кредитный портфель вырос за девять месяцев 2017 года на 21,9% и составил 66,3 млрд рублей.

«За девять месяцев 2017 года банк заработал рекордные 5,7 млрд рублей. Особенно важно, что такие результаты достигнуты в один из самых сложных периодов для российской банковской системы. Мы укрепили капитал, разместив на рынке новые акции, продолжаем ставить рекорды в розничном кредитовании, наши клиенты демонстрируют уверенность в банке - средства на счетах и депозитах выросли за квартал на 12,9 млрд рублей. Все это свидетельствует об устойчивости нашей бизнес-модели», - отметил Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт-Петербург».

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 октября 2017 года банк занимает 18 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 1 млн 890 тыс. физических лиц и 51 тыс. компаний. По состоянию на 1 октября 2017 года количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 млн 160 тыс.; количество банкоматов составило 803 единицы. Количество пользователей интернет-банка превысило 900 тыс. человек.

В числе знаковых событий девяти месяцев 2017 года – решение общего собрания акционеров о направлении на выплату дивидендов 20% чистой прибыли за 2016 год по РСБУ.

В третьем квартале 2017 года банк успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,2 млрд рублей. Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Обзор финансовых результатов за девять месяцев 2017 года

 

Чистый процентный доход составил 14,6 млрд рублей за девять месяцев 2017 года (-9,2% по сравнению с девятью месяцами 2016 года) и 5,4 млрд рублей за третий квартал 2017 года (+17,8% по сравнению со вторым кварталом 2017 года). По сравнению с девятью месяцами 2016 года, объем процентных доходов снизился на 9,4%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 76%.

Процентные расходы снизились на 9,6%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 9,0% (31,6% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 14,3% (20,9% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,6% и 4% за девять месяцев и третий квартал 2017 года соответственно (4,1% за девять месяцев 2016 года; 3,4% за второй квартал 2017 года).

Чистый комиссионный доход за девять месяцев 2017 года составил 3,7 млрд рублей, что выше результата девяти месяцев 2016 года на 7,8%. По сравнению с девятью месяцами 2016 года, доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами выросли на 32,5% (39,9% комиссионных доходов), доходы от расчетно-кассового обслуживания выросли на 6,9% (40,5% комиссионных доходов), доходы по выданным гарантиям и аккредитивам снизились на 12,5% (13,9% комиссионных доходов).

Доход от операций на финансовых рынках за девять месяцев 2017 года достиг 5,5 млрд рублей (+58,1% по сравнению с девятью месяцами 2016 года), что является лучшим результатом за всю историю банка, при этом 83% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами.

Выручка составила 24,7 млрд рублей за девять месяцев 2017 года (+6,1% по сравнению с девятью месяцами 2016 года) и 8,5 млрд рублей за третий квартал 2017 года (-1,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года). Отношение издержек к доходам за девять месяцев 2017 года составило 39,9% (39,3% за девять месяцев 2016 года). Операционные расходы банка за девять месяцев 2017 года составили 9,8 млрд рублей (+7,8% по сравнению с девятью месяцами 2016 года) и 3,4 млрд рублей за третий квартал 2017 года (-0,7% по сравнению со вторым кварталом 2017 года).

Чистая прибыль достигла наивысшего результата за всю историю банка 5,7 млрд рублей за девять месяцев 2017 года (+89,3% по сравнению с результатом за девять месяцев 2016 года), в том числе 2,4 млрд рублей составляет чистая прибыль третьего квартала 2017 года (+30,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 11,8% за девять месяцев 2017 года (6,9% за девять месяцев 2016 года) и 14,4% за третий квартал 2017 года (11,7% за второй квартал 2017 года).

Активы по итогам девять месяцев 2017 года составили 572,8 млрд рублей (-1,3% по сравнению с 1 января 2017 года; +2,3% по сравнению с 1 июля 2017 года).

Средства клиентов составили 335,7 млрд рублей (-6,2% по сравнению с 1 января 2017 года; +4,0% по сравнению с 1 июля 2017 года). Объем текущих и расчетных счетов клиентов составил 108 млрд рублей (+3,7% по сравнению с 1 января 2017 года; +1,3% по сравнению с 1 июля 2017 года). Объем срочных депозитов составил 227,7 млрд рублей (-10,2% по сравнению с 1 января 2017 года; +5,4% по сравнению с 1 июля 2017 года). На 1 октября 2017 года 57,5% средств клиентов составили средства физических лиц, 42,5% – средства корпоративных клиентов.

Капитал. На 1 октября 2017 года собственные средства банка составили 69,1 млрд рублей (+13,6% по сравнению с 1 января 2017 года; +7,9% по сравнению с 1 июля 2017 года). Капитал банка составил 88,1 млрд рублей (+7,9% по сравнению с 1 января 2017 года; +6,2% по сравнению с 1 июля 2017 года). По состоянию на 1 октября 2017 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,8%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 13%.

На 1 октября 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 350,3 млрд рублей (-1,1% по сравнению с 1 января 2017 года; -1,4% по сравнению с 1 июля 2017 года). 79,7% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 20,3% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 5,1% и составил 279,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 21,9% и составил 66,3 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за девять месяцев 2017 года выросли на 18,7%, потребительские выросли на 36,9%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 9,1%.

Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,6% (15,2% на 1 января 2017 года). Доля просроченных кредитов составила 7,7% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 8,6%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 4,2%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 октября 2017 года составила 7,9% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 12,8% (11,2% на 1 января 2017 года). За 9 месяцев 2017 года отчисления в резервы составили 7,2 млрд рублей. Объем списаний за 9 месяцев 2017 года составил 2,1 млрд рублей.

Финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2017 года можно посмотреть на официальном сайте банка.

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