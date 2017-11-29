Депутаты ЗакСа окончательно одобрили проект бюджета на 2018 год

Депутаты петербургского Законодательного собрания окончательно одобрили проект бюджета на 2018 год. «За» проголосовали 40 парламентариев. Об этом сообщает АБН.

В итоговую редакцию вошли поправки, которые депутаты приняли во втором чтении, пояснил глава бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев. Кроме того, при подготовке к третьему чтению были внесены юридико-технические исправления.

Согласно проекту, доходы Петербурга составят 529,4 млрд рублей, а дефицит - 52,9 млрд рублей. Неделей ранее большинство в ЗакСе отвергло все предложения парламентской оппозиции. В Смольном указали на нецелесообразность или незаконность их.

В частности, все фракции предлагали срезать компенсации концессионеру «Западного скоростного диаметра». Категорически против бюджета высказались депутаты «Партии роста» и КПРФ.