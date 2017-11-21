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В Петербурге в ближайшие три месяца сократят более шести тыс. человек

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© Фото: Thomas P.Röthlisberger / flickr.com

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По информации городской службы занятости, о таких планах Смольный уведомили 1,5 тыс. предприятий.

В Петербурге в ближайшие три месяца сократят более шести тыс. человек. По информации городской службы занятости, о таких планах Смольный уведомили 1,5 тыс. предприятий, пишет РБК.

Прежде всего речь идет о предприятиях сферы торговли, недвижимости, строительства, предоставления финансовых услуг, а также органов госуправления. Основная причина сокращений - реорганизация или оптимизация численности штата.

В ближайшее время сокращения в основном коснутся сотрудников, занятых рутинным малоквалифицированным трудом, считает Андрей Андреев, руководитель группы профессионального подбора петербургского филиала кадровой компании ManpowerGroup.

«Основным толчком для бизнеса к сокращению будет оптимизация за счет автоматизации процессов. Таким образом, специалисты, работающие с бумагами или с клиентами, могут оказаться под угрозой сокращения: бухгалтеры, специалисты контактных центров, банковские сотрудники, сервисные службы», - пояснил Андреев.

О сокращении «легко автоматизируемых» функций также говорилось в одном из недавних отчетов Superjob. «Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза», - отмечали аналитики.

При этом излишки рабочей силы в компаниях наблюдаются одновременно с дефицитом квалифицированных кадров, отмечают эксперты. Поэтому параллельно с увольнениями бизнес продолжит охотиться за ценными кадрами, полагают в компании SuperJob.ru.

Кадровый голод по-прежнему характерен для целого ряда профобластей, подтверждает директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина. В частности, дефицит квалифицированных кадров ощущается в таких сферах, как страхование, консультирование, рабочий персонал и продажи. На одну вакансию в среднем здесь приходится менее трех резюме, хотя нормой считается пять-шесть.

Обратная ситуация наблюдается в таких сегментах как «государственные предприятия», «высший менеджмент», «искусство», «развлечения и масс-медиа», где число соискателей значительно превышает число вакансий. В среднем в Петербурге на одно рабочее место претендуют восемь кандидатов, что, по оценке Даниной, говорит о повышенном уровне конкуренции в пользу работодателей.

Ожидать повышения заработных плат в такой ситуации эксперты рынка труда не советуют. В 2017 году уровень дохода вырос всего на 2-3% по сравнению с предыдущим. Причем чаще всего зарплату сотрудникам повышали зарубежные компании, которые, как правило, проводят ежегодную индексацию.

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