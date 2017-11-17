Средний счет за ЖКХ в ноябре в Петербурге вырос более чем на 50% и составил 3 тыс. 738 рублей. В жилищном комитете резкий скачек суммы объяснили включением в квитанцию платы за отопление.

В домах, где установлены общедомовые приборы учета, октябрьское отопление было зачислено в ноябрьские счета, а где платят по нормативу суммы выставляются месяц в месяц.

По вопросам начисления платы за коммунальные услуги круглый год работает "горячая линия" – 576-66-11, 576-65-11. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя комитета Василий Осипов.