ЦБ отозвал лицензию у Регионфинансбанка

Центральный банк России отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 17 ноября. Это первый отзыв лицензии на осуществление банковских операций в РФ за последние несколько недель.

Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме того, в деятельности банка нашли многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Сейчас в банк назначена временная администрация.

Регионфинансбанк не входит в систему страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 480-е место в банковской системе РФ.