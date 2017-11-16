Банк «Санкт-Петербург» предлагает кредиты экспортерам по пониженным ставкам

ПАО «Банк «Санкт-Петербург и «Российский экспортный центр» подписали соглашение о предоставлении компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования компенсации процентных ставок по экспортным кредитам.

Банк продолжает развивать комплекс услуг для участников ВЭД и предлагает клиентам- экспортерам кредит с пониженной ставкой в рамках государственной программы поддержки российского экспорта несырьевых товаров, продукции агропромышленного комплекса, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в телекоммуникационной, компьютерной и информационной областях в соответствии с постановлением правительства РФ №620 от 24.05.2017.

Стандартная процентная ставка по кредиту может быть снижена на 3-4% до минимальных значений, установленных постановлением правительства.

Кредит предоставляется российским экспортерам на финансирование дебиторской задолженности по контрактам или иностранным компаниям на закупку российской продукции и их банкам.

Размер кредита по экспортному контракту может достигать семи млрд рублей. Валюта кредитования: рубли, доллары США, евро.