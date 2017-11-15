Половина мировых богатств ушла в руки 1% людей. Более того, за последние десять лет неравенство собственности значительно выросло. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Credit Suisse Research Institute.

К ноябрю 2017 года 10% наиболее богатых жителей Земли владеют уже 86% мирового благосостояния. Сейчас в мире зарегистрировано 36 млн долларовых миллионеров, что в три раза превышает показатель 2000 года. В то же время благосостояние 3,5 млрд самых бедных людей планеты составляет менее 10 тыс. долларов в расчете на человека. К этой категории относятся 70% трудоспособного населения.

По данным исследования, за последние десять лет показатель мирового благосостояния вырос на 27% и составил 280 трлн долларов. Максимальные темпы его прироста за последние пять лет были зафиксированы в 2016–2017 годах (6,4%), что авторы доклада объясняют повышением стоимости недвижимости и котировок акций на мировых рынках.

Наиболее богатые регионы в мировом рейтинге - Северная Америка (101 трлн долларов), Европа (79,6 трлн долларов) и Азиатско-Тихоокеанский регион (55 трлн долларов). Последнее место занимает Африка с показателем 2,4 трлн долларов.

В России благосостояние страны в расчете на каждого взрослого сейчас составляет 16,77 тыс. долларов. За последние десять лет этот показатель в рублях увеличился на 73%, однако в долларовом выражении его рост составил только 28%.

Сейчас 10% наиболее богатых россиян владеют 77% богатств страны - аналогичный показатель зафиксирован в США, а вот для Китая он ниже (72%). 2,1 млн россиян входят в 10% богатейшего населения мира, а еще 175 тыс. - в 1%. В РФ зафиксировано 132 тыс. долларовых миллионеров.