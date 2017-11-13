Доля трудоспособного населения России снизится на 3,1 млн человек

Доля трудоспособного населения России к 2020 году снизится на 3,1 млн человек. Это связано с демографическим кризисом, который произошел в 1990-е. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2018-2020 годы, пишут «Известия».

При этом правительство намерено бороться с этой тенденцией. Например, планируется стимулировать занятость пожилых людей, в том числе через профессиональное обучение и развитие института наставничества.

Государство также намерено повышать и занятость инвалидов. Для этого будет усовершенствован механизм квотирования рабочих мест для них, а также повышена эффективность работы служб занятости в части трудоустройства.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что компенсировать потери от сокращения численности населения в трудоспособном возрасте позволит предотвращение несчастных случаев на производстве и улучшение условий труда.

Ко всему прочему необходимо вовлекать женщин в предпринимательскую деятельность. Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на одной из сессий на Восточном экономическом форуме в сентябре, говорил, что правительство разрабатывает новый пакет мер, который будет позитивно влиять на женскую занятость.