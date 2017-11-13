В Петербурге задержали топ-менеджера банка «Гефест». Заместитель управляющего, начальник операционного отдела банка отправлена под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Женщине предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). По версии следствия, она вместе с тремя мужчинами с января 2013 года по ноябрь 2016 года занималась кассовым обслуживанием компаний-клиентов с перечислением денег на подконтрольные счета по мнимым договорам.

При этом в СК считают, что топ-менеджера получила от незаконной деятельности доход в размере более 11 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела 9 ноября были проведены обыски, в ходе которых изъяты различные предметы и документы. Расследование дела продолжается.

Банк «Гефест» был зарегистрирован в 1990 году. Его чистые активы на начало 2017 года составляли 619 млн рублей. Банк ориентирован на работу с корпоративными клиентами, его головной офис находится в Твери.